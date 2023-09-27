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السعودية: دعم مشروعات السياحة ماليا

علم السعودية
علم السعودية
الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 1:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 1:56 م

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده ستتدخل بالدعم المالي لمشاريع السياحة.

وقال الوزير الخطيب ، خلال الفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي الذي انطلق في السعودية اليوم، "إننا نعرف أن هذا الأمر سيحدث، وندرك كيف ننجز هذه الأمور، سندعم تلك المشاريع، فالفرص يمكن مضاعفتها".

وأضاف أن "10٪ فقط يستحوذون على قطاع السياحة العالمي، ليس علينا أن نقف ونراقب غروب الشمس، يمكن أن يكون لنا تجارب جديدة ومستقبل أفضل".

وانطلقت الفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض لأول مرة، اليوم وغدا الخميس، تحت شعار السياحة والاستثمار الأخضر بمشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة.

ويشارك في الجلسات الحوارية أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم، من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي.


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