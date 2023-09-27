عضو الأعلى للشئون الإسلامية: العالم اليوم في أشد الحاجة لأخلاق الرسول

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العالم اليوم أصبح في أشد الحاجة للتحلي بأخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم، في ظل الصراعات والإشكاليات التي تحدث فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «عندما نتبع تعليمات وقيم الرسول نجدها موجودة في كل نواحي الحياة، وكل القيم الحضارية الراقية دعا إليها النبي محمد، وكل التفاصيل الحياتية التي كان يعيشها الرسول نحن بحاجة إلى أن تكون بحياتنا».

وأكمل: «الرسول كان يبدأ يومه بصلاته للفجر، وهنا يؤكد قيمة أخذناها في تراثنا المصري والعربي ونقول البركة في البكور، وأن التبكير في الحياة واليوم فيه بركة، وكان النبي لا يُرى إلا بالملبس النظيف والريح الطيبة والمسلك النظيف، فعندما يخرج الإنسان إلى الشارع للناس يكون بهذه الحلة التي كان عليها الرسول».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.