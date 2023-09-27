عودة أرباح شركات التصنيع في الصين إلى الارتفاع

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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين خلال الفترة أغسطس الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن الأرباح الصناعية ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 17.2% بعد تراجعها بنسبة 6.7% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه سجلت أرباح الشركات خلال أول 8 شهور من العام الحالي زيادة بنسبة 11.7% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 15.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وتشير هذه البيانات إلى أن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة وبنك الشعب (المركزي) الصيني بدأت تنعش الطلب في الصين وتدعم أرباح الشركات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة في الشهر الماضي نمو الناتج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 3.7% سنويا خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي نموا سنويا بمعدل 3.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

ويتم استخدام الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي لا يقل إجمالي حجم أعمال نشاطها الرئيسي عن 20 مليار يوان (2.79 مليون دولار) سنويا.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء نمو ناتج قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7% سنويا.

كما زاد ناتج القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.3% سنويا.