ارتفاع أسعار زيت النخيل لأعلى مستوى في أسبوع فيما تراجعت العملة الماليزية

ارتفع سعر زيت النخيل لأعلى مستوى خلال أسبوع فيما خفف انخفاض في العملة الماليزية من تأثير تراجع أخير في أسعار زيت فول الصويا، أقرب بديل له.



ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة بما بصل إلى 1.3% إلى 3739 رينجيت للطن، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر بعد تراجع بواقع 0.7% أمس الثلاثاء.



تراجع الرينجيت الماليزي أمام الدولار وكان يتجه لأضعف تراجع خلال أكثر من عشرة شهور، ليجعل العقود الآجلة المقومة بالعملة أكثر جذبا للمشترين في الخارج.



وبحسب جناناسكار تياجاراجان، رئيس إستراتيجيات التداول والتحوط في شركة كاليسواري انتركونتيننتال، هناك دعم قادم من أسواق زيت الخضروات في داليان وتراجع العملة الماليزية رغم الانخفاض في أسعار زيت فول الصويا على مدار الأسابيع القليلة الماضية.