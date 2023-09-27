محافظ القليوبيه يبحث مع كبار التجار آليات ضبط الأسواق

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع كبار تجار السلع الغذائية لمتابعة آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والسيطرة على الأسعار، وذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين، سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وأحمد سابق نائب مدير إدارة حماية المستهلك بالقليوبية ووكيل مديرية التموين بالقليوبية.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية، مشيرا إلى أنه يعلم أن معظم التجار وطنيين ويهتمون بمصلحة بلدهم وصالح المواطنين لأنهم منهم.

كما وجه بالتنسيق بعمل معارض لكبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، وذلك لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التي ستحددها مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وأشاد المحافظ، بتعاون كبار تجار الجملة مع المحافظة وحسهم الوطني العالي والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق.

وأكد أن المحافظة وضعت خطة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .