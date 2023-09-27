فوضى واستقالات بالجملة تعم أقدم مهرجان سينمائي في تركيا بسبب مقص الرقابة

عمّت الفوضى مهرجان أنطاليا جولدن أورانج السينمائي في تركيا، بعد استقالة أعضاء لجنة التحكيم وسحب المخرجين أعمالهم من المنافسة؛ بسبب اتهامات من الرقابة واستبعاد المنظمين لفيلم وثائقي.

- استقالة 20 عضوا

هذا ويُعتبر المهرجان المذكور أقدم مهرجان سينمائي في تركيا، إذ أعلن منتجو ومخرجو 27 من الأفلام المشاركة في المهرجان، اليوم الأربعاء، أنهم انسحبوا بعد أيام من استقالة 20 عضوا من لجنة تحكيم المهرجان؛ بسبب استبعاد المنظمين لفيلم وثائقي.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، بادر مدير المهرجان أحمد بوياشيوغلو، إلى تبرير استبعاد الوثائقي، مبينا أن «الفيلم تم حذفه من فئة الأفلام الوثائقية الوطنية؛ بسبب الإجراءات القانونية المستمرة ضد أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم».

يُذكر أن فيلم «قانون حكمو» أو «المرسوم» يتمحور حول مدرس وطبيب تم فصلهما من وظيفتيهما، بموجب حالة الطوارئ المفروضة في تركيا بعد محاولة الانقلاب في عام 2016.

وأضاف بوياشيوغلو: «لهذا السبب، تقرّر استبعاد الفيلم من اختيارات هذا العام حتى لا يؤثّر ذلك على العملية القضائية وحيادها».

بدورها، قالت مخرجة الفيلم نجلاء دميرجي إن ذلك يعتبر «رقابة صريحة».

ويُعتبر المهرجان، الذي يقام منذ عام 1963 في مدينة أنطاليا المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، أحد أبرز الأحداث في التقويم الثقافي التركي. ومن المقرّر أن يستمر هذا العام في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر.

وقد تلقت دميرجي دعما من عالم الفنون بمختلف ألوانها في تركيا.