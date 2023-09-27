دراسة: الأسر الألمانية استخدمت طاقة أقل للتدفئة خلال عام 2022

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أظهر تقرير أصدره المعهد الألماني للابحاث الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن الأسر في ألمانيا قامت بتوفير قدر كبير من الطاقة المستخدمة للتدفئة العام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة.

واستهلك الألمان طاقة أقل بنسبة 5% على التدفئة مقارنة بعام 2021، كما تراجعت الانبعاثات الغازية بصورة كبيرة، حسبما أظهر تقرير "هيت مونيتور" (مراقبة الحرارة) الذي نشره المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الانبعاثات الكربونية الحقيقة تراجعت بنسبة 15% بسبب طقس الشتاء المعتدل، ولكن لم يتم الايفاء بأهداف المناخ.

واستندت الدراسة لبيانات مع شركة "استا" للخدمات العقارية.

وأخذت الدراسة في الاعتبار الحرب الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير 2022، وأدت لارتفاع أسعار الطاقة.

ويشار إلى أن الألمان لم يبذلوا جهدا كبيرا لتوفير الغاز والنفط والكهرباء حتى نهاية 2022.