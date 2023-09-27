أوكرانيا تدين قرارات «يويفا» بشأن مشاركة الفرق الروسية تحت 17 سنة في المنافسات القارية

أدان الاتحاد الأوكراني لكرة القدم قرار نظيره الأوروبي (يويفا) بإعادة قبول الفرق الروسية تحت 17 عاما في المنافسات الدولية، معلنا مقاطعته جميع الفعاليات التي تشارك فيها تلك الفرق.

وقررت اللجنة التنفيذية ليويفا أمس الثلاثاء إعادة اشتراك الفرق الروسية تحت 17 سنة في المنافسات القارية، بينما سيظل قرار الحظر ساريا على فرق الكبار، في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح يويفا أن الفرق الروسية تحت 17 سنة يمكن أن تعود للمنافسات حتى لو تم إجراء القرعة الخاصة بتلك الفعاليات بالفعل، لكن يتعين عليهم المشاركة دون أي رموز وطنية وليس على الأراضي الروسية.

في المقابل، وفي بيان نشر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء ، أعرب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عن "إدانته الشديدة" لقرار يويفا، مضيفا أنه "يطالب الاتحاد الأوروبي للعبة بشدة بمراجعة هذا القرار".

وأضاف البيان "يشدد الاتحاد الأوكراني على ضرورة استمرار سريان قرارات يويفا السابقة وكذلك قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق بمنع جميع الفرق الروسية من المشاركة في المسابقات الدولية".

وتابع البيان "يؤكد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أنه لن يشارك في أي مسابقات تشارك فيها فرق روسية، ونناشد الاتحادات الأعضاء الأخرى في يويفا مقاطعة المباريات التي من المحتمل أن تشارك فيها فرق من روسيا".