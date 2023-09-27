ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع وقود في ناجورنو كاراباخ إلى 125 شخصا

لقي 125 شخصا على الأقل حتفهم عندما انفجر مستودع للوقود في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، في ارتفاع كبير لحصيلة القتلى، حسبما أفادت وزيرة الصحة الأرمينية أناهيت أفانيسيان.



وأصيب نحو 290 آخرين ونقل نحو 170 شخصا إلى مستشفيات في أرمينيا بدرجات متفاوتة من الإصابات بعد الانفجار الذي وقع مساء الاثنين.



ووفقا للسلطات في ستيباناكيرت، فإن حوالي 100 شخص مازالوا في عداد المفقودين.



ولم يتضح بعد سبب الانفجار في الإقليم ذي الأغلبية الأرمينية التي تسيطر عليها أذربيجان بالكامل تقريبا بعد العملية العسكرية التي نفذتها الأسبوع الماضي.



وقالت أذربيجان إنها مستعدة لعلاج ضحايا الانفجار وإن المستشفيات في عدة مناطق مستعدة لاستقبال عدد كبير من المرضى، حسبما ذكر مستشار الرئيس الأذري حكمت حاجييف، وفقا لتقارير إعلامية.



ولم يكن الانفجار بعيدا عن مدينة ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناجورنو كاراباخ، الذي يطالب الأرمن بالسيادة عليه ولكنه معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان.



ويفر آلاف السكان حاليا إلى دولة أرمينيا المجاورة، وكان كثير منهم يقفون وقت الانفجار في طوابير للحصول على البنزين.



وارتفع عدد اللاجئين الذين غادروا إلى أرمينيا الأم إلى أكثر من 28 ألف شخص، وفقا لما أعلنته الحكومة في يريفان مساء الثلاثاء.