دراسة: تثبيت مواعيد النوم يطيل فترة الشباب

يهتم البعض بعدد ساعات النوم لما له من فوائد كشفتها دراسة حديثة، حيث أكدت ضرورة الاهتمام بتثبيت موعد النوم واليقظة طول الأسبوع دون استثناءات، لأن المواظبة على ذلك تزيد فترة الشباب بفرق نحو سنة من العمر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق من جامعة أوغوستا الأمريكية، تابعوا ٦٠٥٧ شخصا لنحو أسبوع لمعرفة تأثير انتظام النوم على تزايد معدل الشيخوخة بالجسم.

ووجد الفريق أن مواعيد دخول الفراش تتغير بالمتوسط لدى المبحوثين بنحو ساعة بين يوم وآخر، بينما تتغير مواعيد مرحلة النوم العميق بساعة إلا ربع بين كل يوم.

وأضافت الدراسة أنه في المتوسط تزداد ساعات النوم بساعة وربع في أيام العطلات مقارنة ببقية الأسبوع.

واكتشف الفريق أن الأشخاص ذوي أقل اختلافات في أوقات دخول الفراش والنوم العميق وعدد ساعات النوم، هم الأقل في معدلات شيخوخة خلايا الجسم وفقا لنتائج تحليل الدم.

ولاحظ الفريق أن معدل الشيخوخة يقل بـ٩ أشهر لصالح أكثر المبحوثين انتظاما مقارنة بأقلهم انتظاما في مواعيد النوم.