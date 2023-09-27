حماة الوطن بمطروح: مناقشة قضايا ومشاكل المزارعين

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استقبل النائب عيسي أبوتمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، العمدة بهاء عطا سليم أمين الفلاحين الجمهورية بحزب حماة الوطن، علي هامش زيارته لمطروح بحضور المهندس أحمد يوسف أبو الكمال وكيل وزارة الزراعة بمطروح وسعيد المغواري أمين التنظيم وعمر عبد الكريم أمين الفلاحين بالحزب.

وعقد العمدة بهاء عطا، اجتماعا مع أمناء الفلاحين بالمراكز الثمانية، للتعرف علي أهم القضايا التي تواجه الفلاحين ومزارعي مطروح في وجود وكيل وزارة الزراعة، وكان أهم المطالب الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير التقاوي الشعير والقمح بجميع الجمعيات التعاونية.

وشدد العمدة علي الاهتمام بالجمعيات التعاونية لدعم الفلاح المطروحي فهي الأساس لتوفير كل ما يحتاجه المزارع، مشيداً بمشروعات الرئيس السيسي الزراعية بالمحافظة، مؤكدا بأن جميع المطالب سيتم عرضها علي الوزارات المعنية بالتنسيق مع النائب عيسي أبو تمر.

من جانبه أكد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح أن المديرية تقدم جميع التسهيلات للمزارعين بتوفير التقاوي الشعير والقمح قبل موسم الشتاء بوقت كافي، بالإضافة إلي تقديم المعلومة والإرشاد الزراعي.

في نهاية الاجتماع كرم عيسي أبو تمر، العمدة بهاء عطا سليم أمين الفلاحين بحزب حماة الوطن، المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، والمهندس عبد الحميد إسرافيل، الحاج مصطفي العشيبي، نظرا لجهودهم في دعم المزارعين وقطاع الزراعة بالمحافظة.