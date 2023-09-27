قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إنه يحب جماهير الفريق الأحمر كثيرًا، مشيرًا أن علاقته بـ خالد بيبو جيدة للغاية في الوقت الحالي.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت رحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق الأحمر، وتم تعيين خالد بيبو بدلًا منه.

وأضاف عبد الحفيظ: «أحب جمهور الأهلي كثيرا، بقالي 35 سنة في النادي، وما أراه في الشارع من تقدير جماهير الأهلي لي فوق رأسي».

وتابع: «أحترم الهيكل التنظيمي في النادي الأهلي، تربينا أن كل شخص له اختصاصات وفق الدور المكلف به، أنا جزء بسيط من تاريخ النادي الأهلي، أتمنى أن أكون أديت دوري على الوجه الأكمل وفق سياسة النادي».

وأكمل عبد الحفيظ: «أشكر مجلس إدارة الأهلي الحالي، وكذلك كل مجالس الإدارات الذين عملت معهم، وعلاقتي بهم جيدة وكانوا متعاونين جميعا، وأشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمنظومة الإعلامية بالأهلي التي تؤدي دورها على أعلى مستوى، واللاعبين على السنوات التي قضيتها معهم».

وزاد: «محمود الخطيب أول من رشحني لمنصب مدير الكرة في 2010 في وجود حسن حمدي، وتعلمت منه كثيرا في كل المواقف المختلفة، وله فضل علي - بعد الله - في تواجدي في هذا المنصب».

وأتم: «خالد بيبو زميل ملاعب وكلت معاه عيش وملح، وتواصل معي أكثر من مرة مؤخرا، وأتمنى له التوفيق في منصبه الجديد كمديرا للكرة، فنجاحه نجاح لمنظومة الأهلي بالكامل، وعلاقتي جيدة مع كل من تولى منصب مدير الكرة على مدار السنوات السابقة».