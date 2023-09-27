ترأس وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية، التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية.

وبحسب ما نشره موقع «بغداد اليوم»، أكد الوزير العراقي أن «نتائج التحقيق في هذا الحادث المؤسف ستعلن خلال 72 ساعة، وستعرض على رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه».

وذكر أن «التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة، التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث»، مشددًا على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.

وأعلن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض 14 متهماً، من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة، و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة 94 شهيداً وأكثر من 100 مصاب.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان يوم الأربعاء، إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية.

ولقي العشرات مصرعهم في حريق اندلع في قاعة احتفالات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، الليلة الماضية.

وذكر البيان الذي ورد لوكالة «شفق نيوز»، أن وزارة الداخلية الاتحادية العراقية، أصدرت أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة سمير سليمان كرومي رافو آسو.

وأضاف البيان: «بعد ورود مذكرة توقيف، ألقت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان في أربيل القبض على صاحب القاعة، وتسليمه إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية».

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله رمضان الجبوري في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن مجمل الخسائر التي حصلت داخل القاعة هي 223 من بينها 87 وفيات، و136 مصابا بجروح مختلفة.

وكشف عن إلقاء القبض على 9 أشخاص من ضمن إدارة القاعة، مؤكدا أن التنسيق جار مع إقليم كردستان، وتم التواصل مع وزير الداخلية هناك حول صاحب القاعة الذي فر إلى الإقليم حيث منطقة سكناه في محافظة أربيل.