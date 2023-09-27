سنغافورة ترفع أسعار المياه بنسبة 18% على مراحل خلال عامين

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تعتزم سنغافورة زيادة أسعار المياه بنسبة 18% على مدار عامين في ظل ارتفاع التكاليف، وذلك بحسب ما قالته وكالة المياه الوطنية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه سوف يتعين على المستهلكين دفع 50ر0 دولار سنغافوري (الدولا الأمريكي يساوي 37ر1 دولار سنغافوري) إضافية لكل متر مكعب من المياه، مما يعني أن فواتير المياه الشهرية لمعظم الأسر سوف ترتفع بأقل من 10 دولار سنغافوري بمجرد رفع أسعار المياه.

وسوف يتم تطبيق التغييرات على مرحلتين، حيث سوف يتم رفع الاسعار بواقع 20ر0 دولار سنغافوري ابتداء من الأول من أبريل 2024 وبواقع 30ر0 دولار سنغافوري ابتداء من الأول من أبريل 205.

وسوف تحصل الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل على دعم لمواجهة ارتفاع الاسعار، وسوف تعلن وزارة المالية قريبا عن التفاصيل.