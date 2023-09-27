العراق يتخذ سلسلة خطوات لتطوير قطاعات النفط والغاز والكهرباء

اتخذت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء سلسلة خطوات لتطوير قطاعات النفط والغاز والكهرباء، في إطار مسارات الإصلاح والتطوير التي تعتزم تنفيذها للسنوات المقبلة.

وأقرت الحكومة العراقية اليوم توصية للمجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار /375 كم جنوبي بغداد/ بعهدة ائتلاف شركة المشاريع النفطية في وزارة النفط وشركة "بي إي جي "الإيطالية بمبلغ 272 مليون دولار، بحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن الحكومة أقرت ضمن إستكمال البنى التحتية لتصدير النفط الخام وتطوير قدرات العراق في هذا المجال بقيام وزارة المالية بوضع وديعة لدى المصرف العراقي للتجارة بقيمة الكلفة الكلية لمشروع الأنبوبين البحريين الرابعة والخامسة والمنصّة البحرية الجديدة التي تبلغ تريليون و265 مليارا و444 مليون دينار عراقي ضمن الخطة الاستثمارية لشركة نفط البصرة لعام 2023.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء أقرت الحكومة تجديد العقد المتعلق بمشروع الربط الكهربائي العراقي- الأردني، الذي وُقع في عام 2019، ليتناسب مع فترة التجهيز الجديدة وتعديل الشروط والأحكام.