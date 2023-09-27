الخارجية الفلسطينية: الاحتلال ماضي في إجراءاته لوأد فرص تجسيد دولتنا المستقلة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في محاولاتها وإجراءاتها العملية لوأد فرص لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التسارع الحاصل في سرقة الأرض الفلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها، يعكس بجلاء سعي حكومة الكيان الإسرائيلي؛ لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض، محملة حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها.

وأضافت أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وأنه يجب أن لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونين بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها.

وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الشعب الفلسطيني دون غيره.

وتطرق البيان، إلى انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من اعتقالات وإصابات وتنكيل بالفلسطينيين وممتلكاتهم.