عضو بالمركزي الأوروبي لا يستبعد زيادات أخرى في معدلات الفائدة

لم يستبعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي حدوث زيادة أخرى في معدلات الفائدة في إطار مكافحة التضخم، وذلك في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء.

وقال عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، لوكالة أنباء ماركت نيوز إنترناشونال، إنه لا يمكن القول بالضرورة إن أحدث مرحلة من زيادات معدلات الفائدة الرئيسية قد وصلت لذروتها.

وأضاف أن قرارات معدل الفائدة تعتمد على البيانات الاقتصادية وهناك الكثير من الغموض.

كانت تصريحات إلدرسون مشابهة لأخرى أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد أحدث قرار برفع معدل الفائدة. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي أوائل الشهر الجاري، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 % المستهدفة على المدى المتوسط.

في أغسطس، بلغ التضخم 3ر5 %. ومن المقرر صدور البيانات الجديدة بشأن الأسعار لفترة سبتمبر يوم الجمعة، فيما تتوقع الأسواق أن يتراجع المعدل السنوي إلى 5ر4 %.

ويرى إلدرسون خطر حدوث المزيد من التضخم وهناك احتمالية أن ترتفع أسعار الغذاء والطاقة في الشهور المقبلة، مع كون التغير المناخي عاملا رئيسيا على المدى البعيد.