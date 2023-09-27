ورش عمل الرسم بالملح أحدث الفنون في مكتبة المستقبل اليوم

تنطلق في مكتبة المستقبل، وعلى مدار يومين فعاليات ورش العمل الفريدة للرسم وصنع أشكال هندسية باستخدام الملح والذى يعد من أحدث الفنون التشكيلية في العالم، والمتخصصون فيه قبل نحو 3 أعوام لم يكن عددهم يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الفن باستخدام الملح هو فن غير مكلف وأدواته بسيطة وسهلة الاستخدام، ولوحاته جميلة ومبهرة.

وخلال ورش العمل سوف يتم التعرف على أسس وأدوات الرسم بالملح، والقواعد والتقنيات المختلفة للرسم بالملح، وكيفية رسم الأشكال البسيطة والورود وتفاصيل الوجه والمنازل بالملح الملون.