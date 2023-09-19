خبير مناخي: إعصار دانيال إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول المتوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الخبير المناخي مدير المركز العربي للمناخـ المهندس أحمد العربيد، إن العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا قياسية ومفاجئة.

وصرح أحمد العربيد في مداخلة مع قناة "الوسط" الليبية يوم الثلاثاء، بأن ما حدث هو إنذار مبكر لعواصف وأعاصير متوسطية خطيرة تهدد جميع دول البحر المتوسط.

وأضاف العربيد أن احترار المياه سيؤدي إلى عواصف وأعاصير خطيرة نظرا لاستمرار تسجيل مياه البحر المتوسط درجات حرارة كبيرة وغير مسبوقة في الأرشيف المناخي.

وتابع الخبير قائلا "واجهنا صعوبة في تحديد مسار العاصفة دانيال، بسبب تغير مسارها عدة مرات وزيادة قوتها بشكل مفاجئ قبل أن تضرب الأراضي الليبية نتيجة الاضطرابات الجوية الكبيرة في وسط البحر المتوسط".

وعن التوقعات للأيام المقبلة، أشار العربيد إلى تشكل منخفض جوي فوق جزيرة صقلية، يزداد قوة بشكل تدريجي في البحر الأيوني.

وتوقع أن تبدأ جبهة هوائية باردة نسبيا عبور السواحل الليبية بشكل كامل من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق بشكل تدريجي، مصحوبة باضطرابات جوية وأمطار، لكنها لن ترتقي إلى مستوى العاصفة المتوسطية "دانيال".

وضربت العاصفة "دانيال" مدن شرق ليبيا ما أدى إلى سيول وفيضانات عارمة أودت بحياة 4029 حالة شخص، وخلفت دمارا كبيرا بمدينة درنة.