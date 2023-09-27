وزير الخارجية السعودي يبحث مع لودريان آخر تطورات الملف اللبناني

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، الذي يزور الرياض حاليا، آخر تطورات الملف اللبناني.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن ابن فرحان ولودريان استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

وكان لودريان قد اقترح أمس، على القوى السياسية المتناحرة في لبنان البحث عن "خيار ثالث" يتمثل بالدخول في "مرحلة مشاورات مقتضبة" يليها اجتماع فوري ومفتوح للبرلمان حتى انتخاب رئيس جديد بعد 11 شهرا من شغور المنصب في محاولة جديدة لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر في لبنان.

وقال لودريان إن الدول الخمس "فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وقطر"، التي تتابع الملف اللبناني بدأ صبرها في النفاد وتتساءل عن جدوى استمرار تمويلها للبنان.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان.