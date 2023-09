منذ إطلاق شركة Open AI، آداة شات جي بي تي نهاية 2022، وما تبعها من تطبيقات الدردشة الآلية، يمدنا عالم الذكاء الصناعي يوميا بتطورات متسارعة، وربما لا يتوقف الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسبوعيا عن أداة مثيرة أو أكثر تستخدم الذكاء الصناعي.

وانتشرت خلال الأيام الماضية عبر موقع «إكس» (تويتر سابقا)، صورا أنتجتها تقنية جديدة أثارت ضجة لدى العديد من المستخدمين، تسمح بتوليد صور تبدو عادية للوهلة الأولى لكنها تتضمن رسائل خفية.

and then it dawned on her



clicking @elonmusk's Bitcoin link wasn't her brightest idea pic.twitter.com/ixrTOCQTaK — Stable Diffusion 🎨 AI Art (@DiffusionPics) September 19, 2023

وشارك حسابStable Diffusion AI Art، أحد الأمثلة التي توضح تلك التقنية، حيث تظهر امرأة وهي تجلس في شارع مبلل بالمطر، لكن عند النظر بعناية، فإنها تشبه بشكل ملحوظ حرف B في شعار عملة بيتكوين Bitcoin، مما يشير إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد حيل بصرية ساحرة وذكية في نفس الوقت.

some deep politial ones from creative prompters over on https://t.co/grjyBMBGV2 - this is magazine cover level good pic.twitter.com/klbB47FqSz — fabian (@fabianstelzer) September 20, 2023

وبحسب موقع فايس - vice، تتيح هذه التقنية المسماة ControlNet، للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي ودمج مدخلات إضافية إليها، حيث تستخدم ControlNet أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تدعى Stable Diffusion، والتي كان أحد استخداماتها الأولية هو إنشاء رموز QR أنيقة، حيث يستخدم رمز QR كصورة إدخال، لكن بعض المستخدمين قاموا بعد ذلك بتطوير آلية عمل هذه الفكرة، ليتيح لهم تحديد أي صورة أو نص، كقناع أبيض وأسود يزرع نفسه في الصورة التي تم إنشاؤها، وهو أمر يشبه إلى حد ما إصدارًا آليًا ومولدًا لأداة الإخفاء - masking tool - في برنامج تعديل الصور فوتوشوب.

ووفقا موقع فايس - vice، يقول الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي بشركة HuggingFace، أبوليناريو باسوس: "أعتقد أن زاوية "الرسالة المموهة" مثيرة تكنولوجياً نوعا ما، فما حدث هو أن هذا المستخدم اكتشف أنه إذا استخدم أداة QR Code ControlNet، وبدلاً من تغذيتها برمز QR، قام بتغذيتها ببعض الأنماط أو الأشكال الأخرى باللونين الأبيض والأسود – كما هو الحال في رموز – QR فيمكن إنشاء أوهام بصرية لطيفة".

بدائل مجانية..

إلا أنه ووفقا لموقع جيرريس التقني، ففي حين يمكن توليد صوراً تتضمن أوهاماً بصرية باستخدام أدوات مثل ميدجيرني – Midjourney الشهيرة، إلا أن منحنى التعلم للقيام بذلك عبرها مرتفع ويتطلب وقتًا، بالإضافة لكونها ليست أداة مجانية، لكن هناك أدوات مجانية يمكنها تبسيط العملية بشكل كبير، من أبرزها أداة Glif app، فهي مجانية في الوقت الحالي، وتعمل في الأساس كمولد للصور، ويمكن مع وضع الموجه - prompt الصحيح توليد تلك النوعية من الصور. نظرًا لارتفاع الطلب، يمكن التسجيل في قائمة الانتظار الخاصة بهم.

easy way to create AI texts for free 👇 pic.twitter.com/Ys6a7yE98B — KREA AI (@krea_ai) September 21, 2023

بديل آخر يقترحه موقع جيرريس، وهو برنامج كريا – Krea، وهو أيضا بديل مجاني يسمح لك بإخفاء النصوص والشعارات في الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن التسجيل عبر الموقع الخاص بهم، من خلال البريد الإلكتروني، وبعد إضافة أذواقك ومهنتك، سيتم إضافتك إلى قائمة الانتظار.