اتحاد جدة يهزم الخلود بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين

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تأهل فريق اتحاد جدة بصعوبة لدور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه الماراثوني على مضيفه الخلود 7 /6 بركلات الترجيح، مساء الثلاثاء، في دور الـ32.

كما تأهلت فرق الأهلي والفيحاء والفيصلي لدور الـ16، إذ فاز الأهلي على مضيفه العين 3 /2 كما فاز الفيحاء على مضيفه الرياض 2 /1 وتغلب الفيصلي على ضيفه الطائي 2 /صفر.

وعلى ملعب نادي الحزم انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكنه انتهى دون أن يشهد جديدا لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الترجيح التي حسمها الاتحاد بنتيجة 7 /6.

وتقدم الاتحاد بهدف عكسي سجله روبرتو دياز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 ثم أدرك ماريانو فاسكيز التعادل للخلود في الدقيقة 40.

وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية تقدم فراس البريكان بهدفين للأهلي في الدقيقتين 23 و29 وتكفل سميحان ضيدان النابت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39 ثم رد دودو بهدفين للعين في الدقيقتين 82 و90.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، تقدم الرياض بهدف حمل توقيع الجابوني ديديي ندونج في الدقيقة 16 لكن مالك سعد العبدالمنعم تقمص دور البطولة ورد بهدفين للفيحاء في الدقيقتين 19 و45.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حسم الفيصلي فوزه على الطائي بهدفين حملا توقيع أرنولد جاريتا وجوي لانس ميكلس في الدقيقتين 55 و87.