الألماني سيباستيان رودي يعلن اعتزاله كرة القدم

قرر اللاعب الدولي الألماني السابق سيباستيان رودي، إنهاء مسيرته الكروية وذلك بعدما ظل بدون ناد منذ الصيف.

وأعلن رودي - 33 عاما - عن اعتزاله في مقطع فيديو نشره نادي هوفنهايم الذي قضى به ثلاث فترات، لكنه لم يحصل على عقد جديد بعد نهاية الموسم الماضي.

وسبق لرودي أن لعب أيضا لأندية شتوتجارت وبايرن ميونخ وشالكه، حيث شارك في 358 مباراة بالدوري الممتاز، وشارك في 29 مباراة دولية مع المنتخب الألماني بين عامي 2014 و2019، وتوج مع الفريق بلقب كأس العالم للقارات عام 2017 وشارك في كأس العالم 2018.

وقال رودي في الفيديو إنه لن يلعب كرة القدم مرة أخرى على المستوى الاحترافي، مشيرا إلى إمكانية حدوث ذلك في الدرجات الأدنى في الكرة الألمانية.

وأضاف: "لازلت استمتع بلعب كرة القدم، لن أفقد ذلك أبدا".