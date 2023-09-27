الكويت: مئة ليلة وليلة مشروع وطني سياحي - ثقافي ترفيهي

أكد رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات طارق العبيد أن مهرجان الكويت للسياحة والثقافة والترفيه "الكويت.. مئة ليلة وليلة" يعتبر مشروعاً وطنياً رائداً استشرافياً وطموحاً غايته إدارة المشهد السياحي والثقافي والترفيهي في دولة الكويت بفكر موحد وهدف واحد غايته الأسمى الارتقاء بدولة الكويت، والتسويق لها وجعلها من أهم المقاصد السياحية المميزة في المنطقة.



وقال العبيد، خلال الاجتماعي التنسيقي الذي عُقد اليوم الأربعاء، إن مهرجان الكويت للسياحة والثقافة والترفيه "الكويت.. مئة ليلة وليلة" ، الذي ينطلق في شهر يناير المقبل، يرحب بكل شركاء النجاح من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ليدشّن عهداً جديداً من العمل الجاد من الجميع والتعاون لإبراز الوجه الحضاري والسياحي والترفيهي والثقافي للدولة من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية.



ولفت إلى أن الفكر الاستشرافي للمهرجان يقوم على بناء منظومة ورؤية موحدة للسياحة والترفيه، وتوحيد الجهود الحكومية والأهلية في شأن إطلاق المسارات السياحية والثقافية والتراثية والترفيهية والرياضية لتصب في بوتقة واحدة، هي الارتقاء بالكويت مركزاً مالياً واقتصادياً وثقافياً وتنموياً وسياحياً وغيرها.



وذكر أن الجمعية الكويتية للمهرجانات القائمة على هذا المشروع الرائد حرصت، منذ إنشائها كأول جمعية كويتية متخصصة في الفعاليات، خليجياً وعربياً، على تعزيز السياحة والترفيه وفق الأهداف الوطنية للدولة.



وأشار إلى أن من أبرز جوانب الجمعية إنعاش المجال السياحي والترفيهي والثقافـي وتطويره، ليكون رافداً لدعم الاقتصاد الوطني والإيرادات غير النفطية، وتحويل السياحة في دولة الكويت إلى صناعة اقتصادية متكاملة دعماً للاقتصاد الوطني.



وركّز العبيد على الدور المهم والبارز للمحافظات الست في دولة الكويت، في إطلاق العديد من الفعاليات الوطنية والمشاركة في العديد من المناسبات الرسمية للدولة، حيث ستكون تلك المحافظات في هذا المشـروع الوطني الذراع التنشيطية لكل الفعاليات المقامة خصوصا وسط حرص المحافظين على المشاركة في أعمال اللجنة التنسيقية للمهرجان.



وكشف العبيد عن رفد القطاع السياحي والترفيهي بمبادرات وطنية مميزة وفنون تراثية وشعبية جميلة وبرامج نوعية بفكر متقدم خارج الصندوق، وبعيدا عن الأنماط والطرق التقليدية للتفكير، وطرح حلول مبتكرة بحيث يكون لهذه المبادرات انعكاسها الإيجابي على زيادة حجم الاستقطاب السياحي وجاذبية الفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة التي يقودها الشباب الكويتيون من الجنسين.