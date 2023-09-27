السفير الفرنسي بالقاهرة يمنح نجلاء الأهواني وسام جوقة الشرف لإسهاماتها في تعزيز الروابط بين فرنسا ومصر

منح السفير الفرنسي في مصر، مارك باريتي، وزيرة التعاون الدولي السابقة، نجلاء الأهواني، الثلاثاء، وسام جوقة الشرف لإسهاماتها الثابتة في تعزيز الروابط بين فرنسا ومصر.

وقالت السفارة الفرنسية في مصر، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "المسيرة المهنية لنجلاء الأهواني، قادتها إلى تولي أعلى المناصب في المجالين الجامعي والإداري، موضحة أنها تولت منصب نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية ومنصب نائب مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) ومستشارة لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأضاف البيان: "كما تم تعينها وزيرةً للتعاون الدولي عام 2014"، مشيراً إلى أنها لا تزال تضطلع بمسئوليات مهمة حتى اليوم في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وهي أحد أعضاء مجلس الإدارة ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وتابع البيان: "إلى جانب هذه المسيرة الرائعة، أشاد السفير الفرنسي بالإسهامات الثابتة للوزيرة السابقة في تعزيز الروابط بين مصر وفرنسا وجودة التعاون الاقتصادي الذي يربط بين البلدين".

ووفقاً للسفارة الفرنسية في القاهر، فإن إسهامات الأهواني في القطاع التاريخي للنقل، ركيزة التعاون الاقتصادي الثنائي منذ الثمانينات وذلك من خلال مترو أنفاق القاهرة وفي مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الذي أطلق الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA).

وأضافت السفارة: "كذلك في إطلاق أول شراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، الذي أصبح اليوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA".

وأوضح البيان، أن "أول تمويل تم توقيعه في نوفمبر عام 2014 بمثابة إرساء لشراكة طويلة الأمد مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لصالح ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 75% من فرص العمل في مصر.

بدوره، أشاد السفير الفرنسي بعمل نجلاء الأهواني كرئيس لمجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر بين عامي 2017 و2019.

وأضاف: "لكل هذه الأسباب، أرادت السلطات الفرنسية إظهار امتنانها للسيدة نجلاء الأهواني من خلال منحها وسام جوقة الشرف برتبة فارس، وهو أعلى وسام فخري فرنسي حيث إنه وسام وطني تم إنشاؤه عام 1802".