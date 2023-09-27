شيخ الأزهر: لا يمكن ضبط التدافع الاجتماعي إلا بقانون علوي حاكم

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنّ التدافع الاجتماعي لا يمكن ضبطه ولا إزالة تعارضاته المتصارعة إلا بقانون علوي حاكم.

وأضاف خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يحمي الناس ويحفظ حقوقهم ويحقق لها الطمأنينة والرضا والسعادة.

وأشار إلى أن تاريخ البشرية لم يعرف إنسانا واحدا ولد وحيدا وعاش وحيدا أو لم يدخل في علاقة مع غيره من الناس، كما لم يسجل التاريخ مجتمعا من الناس خلا من الاختلاف والتنازع والصراع والتدافع.

وتابع: «لم نرى الخلاف وقد ارتفع من تلقاء نفسه دون تدخل مباشر من قانوني ضابط ورادع، ولا رأينا فترة الإنسان وعقله استطاعت أن تقتلع منابت الخلاف والصراع بين الناس».

يُشار إلى أن فعاليات الاحتفال استُهلت بتلاوة قرآنية، تلاها القارئ أحمد تميم المراغي.

وخلال الفعالية، أهدى وزير الأوقاف، الرئيس السيسي، هدية تذكارية تتمثل في موسوعة الثقافة الإسلامية وهي أحدث إصدارات الوزارة في مجال تجديد الخطاب الديني.

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.