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أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور بشرق السودان، أحمد محمد الدومة، عن بلوغ أعداد الإصابة المسجلة بعدوى الملاريا منذ بداية أحداث الحرب؛ 72.293 حالة.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث» الأربعاء، إن حالات الإصابة بحمى الضنك ارتفعت إلى 25 إصابة، لافتا إلى تفاقم الوضع الصحي؛ نتيجة ضعف أنشطة مكافحة الأوبئة في ظل تردي الوضع الاقتصادي، وانخفاض الدعم المقدم من الحكومة والمنظمات الدولية.



ونوه إلى مواجهة السلطات الصحية عجزا شديدا في الأدوية، لافتا إلى وصول شحنة أدوية جزئية من منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في إطار المساهمة بحل الوضع الراهن، إضافة إلى ترقب وصول شحنة أخرى خلال الأسبوع المقبل من وزارة الصحة الاتحادية.



وأشار إلى انقطاع لقاحات تطعيم الأطفال منذ بدء الأزمة السودانية، منوها إلى مواجهة السودان أزمة كبرى على مستوى نقص أدوية الأمراض المزمنة داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.



وأوضح أن المشكلة الرئيسية تتمثل في صعوبة وصول الإمدادات، لافتا إلى انتظار إحدى شحنات الأدوية والمساعدات الإنسانية بأحد المدن المجاورة قرابة الشهر بانتظار عملية الترحيل.