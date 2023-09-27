مدير مكتبة الإسكندرية: مصر يجب أن تنفتح على العالم

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن «الثقافة قطاع مهم ومن القطاعات التي تولي الدولة اهتمامًا بها»، متوقعًا أن تحظى باهتمام أكبر في المستقبل؛ طالما تنطلق الدولة من فكرة بناء الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن فكرة بناء الإنسان تقوم على ركنين أساسين يجب الاهتمام بهما، وهما: التعليم من ناحية، والثقافة من ناحية أخرى.

وأشاد بالحراك الثقافي الذي شهدته الدولة المصرية العام الماضي، مثمنًا تنظيم وزارة الثقافة لمعرض كتاب ضخم، وإقامة مهرجانات في المناسبات المختلفة، وتعيد إحياء قصور الثقافة بشكل مكثف الآن.

ولفت إلى إقامة مكتبة الإسكندرية، معرض للكتاب تضمن 100 نشاط؛ ما بين ندوات ثقافية وشعرية وعروض فنية ومسرحية وموسيقية، كما نظمت مهرجان الإسكندرية الصيفي على مدار شهر كامل.

وشدد على أهمية توقيع الاتفاقيات والشراكات ما بين جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدول الأخرى، قائلًا إن مصر عليها أن تنفتح على العالم.

وأكمل: «لا سبيل إلى تطوير الثقافة إلا بمعرفة طبيعة الصناعات الثقافية، وتلك الاتفاقيات الدولية تساعد مصر على تطوير الإنتاج حتى في نشر وتبادل الكتب، إضافة إلى التعاون الكبير في الترجمة وعقد المؤتمرات».