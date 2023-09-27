الصين تنتقد العقوبات الأمريكية ضد الشركات التي تعمل بإقليم شينجيانج

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طالبت الصين من الولايات المتحدة، بالابتعاد عن الشئون الصينية عقب أن جددت واشنطن العقوبات المفروضة على الشركات العاملة في إقليم شينجيانج بأقصى غربي الصين، ووسعت نطاقها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وينبين في بكين اليوم الأربعاء، إنه على الولايات المتحدة وقف التشهير بالصين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وكانت عدة وكالات أمريكية، جددت أمس الثلاثاء، إشعارها للشركات بشأن العمالة القسرية في إقليم شينجيانج.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في نفس اليوم، إن الصين تستمر في ارتكاب انتهاكاتها المروعة في منطقة الويغور ذات الحكم الذاتي في إقليم شينجيانج وفي أماكن أخرى بالصين، حيث تستهدف أفراد الويغور وعرقية الكازاخ و والعرقية القرغيزية ، ذات الأغلبية المسلمة وأفراد جماعات أقلية دينية وعرقية أخرى".

وأعلنت أمريكا، أمس فرض عقوبات على ثلاث شركات من إقليم شينجيانج.

وتتهم واشنطن الصين، بإجبار أفراد الأقليات مثل الويغور على العمل القسري في شينجيانج

وقال وانج وينبين، إن العمالة القسرية في إقليم شينجيانج كذبة تعود لقرون مضت.

وأضاف أنه سوف يتم حماية حقوق ومصالح جميع أفراد العرقيات. وأوضح أن الإجراءات الأمريكية ستقوض نمو شينجيانج واستقراره، وتضر بالتنمية الصينية، كما أنها تمثل انتهاكا صارخا لقواعد التجارة.