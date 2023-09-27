أثيرت تساؤلات عن مصير العروس والعريس في أعقاب حريق الزفاف المأساوي في مدينة الحمدانية بمحافظ نينوى بالعراق، الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

وقال أحد ضيوف حفل الزفاف لقناة «الأولى» العراقية: «العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا».

ولقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما أخذ الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف، إنه تأكد مقتل 113 شخصا، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 آخرين.

وأفاد الدفاع المدني العراقي بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة.