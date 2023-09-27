فيديو مؤلم يوثق لحظة اندلاع الحريق في حفل زفاف الحمدانية بالعراق

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع الحريق في حفل زفاف الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.

وشوهد في المقطع المؤلم، حالة من الفزع التي انتابت الحضور في حفل الزفاف أثناء اندلاع الحريق وتحطم سقف صالة الأفراح.

فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة #نينوى شمالي العراق، حيث قتل وأصيب مئات الأشخاص جراء الحادثة.

فيما أفاد الهلال الأحمر #العراقي ارتفاع عدد الوفيات والمصابين إلى أكثر من 450 شخصاً جراء #الحريق.#تابع #يني_شفق pic.twitter.com/mEu7gTDAOw — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) September 27, 2023

ولقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما أخذ الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف، إنه تأكد مقتل 113 شخصا، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 آخرين.

وأفاد الدفاع المدني العراقي بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة.