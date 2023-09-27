 فيديو مؤلم يوثق لحظة اندلاع الحريق في حفل زفاف الحمدانية بالعراق - بوابة الشروق
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فيديو مؤلم يوثق لحظة اندلاع الحريق في حفل زفاف الحمدانية بالعراق

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 3:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 3:19 م

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع الحريق في حفل زفاف الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.

وشوهد في المقطع المؤلم، حالة من الفزع التي انتابت الحضور في حفل الزفاف أثناء اندلاع الحريق وتحطم سقف صالة الأفراح.

 ولقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما أخذ الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف، إنه تأكد مقتل 113 شخصا، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 آخرين.

وأفاد الدفاع المدني العراقي بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة.


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