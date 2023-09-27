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تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، بإقامة مباراتين، حيث سيواجه إنبي فريق طلائع الجيش، فيما يستضيف الجونة فريق زد أف سي.

وتأجلت مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي، بسبب خوض المارد الأحمر منافسات دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا أمام سان جوروج الإثيوبي.

ويواجه إنبي فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة عصرا على ستاد بتروسبورت، حيث خسر الفريق البترولي مباراته الأولى أمام الداخلية بهدف دون رد.

ويسعى أحمد كشري المدير الفني لإنبي في تحقيق الفوز الأول له في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وفي الجهة المقابلة يرغب طلائع الجيش في تحقيق الانتصار الثاني له تواليا، فنجح الفريق في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى أمام البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

ويرغب عبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش في استكمال البداية الجيدة لفريقه، وتحقيق الفوز على الفريق البترولي.

أما المبارة الثانية فستقام بين الجونة وزد أف سي على ملعب خالد بشارة، فتعادل الجونة في مباراته الأولى أمام سموحة، ويسعى الوافد الجديد للدوري الممتاز في استغلال الفوز الأول له أمام زد مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

فيما يريد زد أف سي في مواصلة مشواره الجيد في الموسم الجديد من الدوري، فنجح زد في التغلب على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويأمل أنباء مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الممتاز.