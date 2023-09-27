وقعت قطر للطاقة، اتفاقية لبناء 17 ناقلة حديثة للغاز الطبيعي المسال مع شركة هيونداي الكورية للصناعات الثقيلة.

وقالت قطر للطاقة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 14.2 مليار ريال قطري، تمثل بداية المرحلة الثانية من برنامج قطر للطاقة لبناء أسطول البحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، ومتطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل.

وأضافت أنه وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها قطر للطاقة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن اتفاقية اليوم ترفع إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى قطر للطاقة وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة.

وأكد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن شركة هيونداي ستقوم ببناء ناقلات الغاز الطبيعي الـ17 بأعلى المواصفات والمعايير الفنية والقياسية والبيئية، والتي ستضمن الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود، وخفض كبير في انبعاثات الكربون.

ووفق البيان، يعد برنامج قطر للطاقة لبناء أسطول ناقلات الغاز المسال الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث سيلعب دورا هاما في تلبية متطلبات الشحن المستقبلية مع التوسع في طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال.