الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم تركيا في مسألة الهجرة

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مواصلته دعم تركيا فيما يخص موضوع الهجرة.

جاء ذلك في بيان للمفوضية الأوروبية بمناسبة صدور التقرير السنوي السابع حول الدعم الذي يقدمه الاتحاد لتركيا لاستضافتها اللاجئين، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار البيان إلى إحراز تقدّم كبير مع المسئولين الأتراك فيما يخص تأمين الاحتياجات الأساسية، والخدمات التعليمية، والصحية، والدعم الاجتماعي الاقتصادي للاجئين.

كما أشاد بالتقدّم الحاصل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجالات رئيسية مثل دعم البنية التحتية للبلديات وتعزيز إدارة الحدود.

البيان الأوروبي أثنى كذلك على "الجهود الهامة المبذولة من جانب تركيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين حول العالم"، فيما يخص استضافة اللاجئين وتأمين احتياجاتهم الهامة.

ونقل البيان عن أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي المسئول عن سياسة الجوار والتوسع، قوله إن الاتحاد سيواصل دعم تركيا فيما يخص الهجرة واستضافتها اللاجئين.