تفاؤل حذر بين الشركات الألمانية والبريطانية رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا، إن الشركات البريطانية والألمانية متفائلة بحذر بشأن مستقبل التجارة الثنائية بين البلدين، رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميشائيل شميدت رئيس الغرفة في بيان اليوم الأربعاء: "كان يمكن أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كارثة، نحن سعداء بهذه العلاقات الدائمة القائمة على الثقة بين البلدين والبراجماتية البريطانية تضمن مكاسب جيدة طويلة المدى للشركات مجددا".

في الوقت نفسه شددت غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا، على أنها لم تدعم أبدا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد رئيس الغرفة بشكل خاص بدور رئيس الوزراء البريطاني الحالي وقال: "الأمر الحيوي كان نجاح الوزراء البريطاني ريشي سوناك في إيجاد حلول عملية بدرجة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي".

وأشار شميدت، إلى الاتفاق على القواعد الخاصة المنظمة للعلاقة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق المعروف باسم إطار عمل ويندسور من خلال مفاوضات بين سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين منذ 6 شهور.

وقال شيمدت إن هذا الاتفاق خلق استقرارا سياسيا كم سيخلق المزيد من الثقة في السوق البريطانية على المدى المتوسط، "لأن الشركات تستطيع الأن مجددا تقييم إمكانيات وقيود النشاط الاقتصادي في بريطانيا على المدى الطويل".

يذكر أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير 2020، ولم تعد عضوا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الأوروبي منذ أول يناير 2021.