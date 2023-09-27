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اتحاد الكرة يستفسر عن موعد مباراة منتخب مصر للسيدات أمام السنغال

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 12:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 12:12 م

استفسر اتحاد الكرة، في خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية أمام السنغال بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالمغرب 2024.

وتأهل منتخب مصر للسيدات في تصفيات إفريقيا، بعد فوزه ذهابًا وإيابا على منتخب جنوب السودان بمجموع المباراتين بنتيجة 8-0.

ويشارك منتخب مصر للسيدات فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.


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