رئيس حزب المصريين الأحرار: القول إن مدة الدعاية الانتخابية قصيرة يهين صاحبه

الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن تعجبه من البيان الصادر عن البعض والذي وصف تحديد 20 يوما للدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية بأنه «مدة قصيرة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المرشح الرئاسي عليه جمع 25 ألف نموذج تأييد من مناصريه، قائلًا إن ارتفاع عدد الناخبين إلى 60 مليونًا يجعل الأمر سهلًا.

وقال إن الحملة الانتخابية لأي مرشح يجب أن يكون قوامها 35 ألفًا كحد أدنى، وهو ما يتطلب العمل في كل المحافظات والمدن، مضيفًا: «القول إن مدة الدعاية الانتخابية قصيرة، يعني أنك لست مستعدا أو لا تعرف قيمة منصب رئيس مصر، هذا يهين صاحب التصريح ولا يصب في صالحه».

ولفت إلى تطبيق نفس المدد خلال انتخابات عام 2018 وما قبلها، مشيرًا إلى أن «المصريين الأحرار» نجح في ضم عدد كبير من المواطنين إلى حملته الشعبية الحزبية، ومستمر في ضم المزيد.

وذكر أن الحملة تستهدف النقاش مع المواطنين والاستماع إلى المعترضين وإقناعهم بالدلائل، مضيفًا: «اكتشفنا أن الشعب المصري واع جدًا، لكن المعظم يأخذ الانطباع من العالم الافتراضي لمواقع التواصل وهو أمر خطير».

وشدد على أن النزول والمشاركة في الانتخابات «حق واجب على كل مواطن»، متوجهًا برسالة للنخابين: «صوتك يحدد مصير بلدك الـ6 سنوات المقبلة، لكن عليك أن تزن الأمور وتسمع كل مرشح وما فعله في حياته وهل حقق نجاحًا على المستوى المهني».

والاثنين الماضي، حرر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ومؤسس «الحملة الحزبية الشعبية» لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030، ليكون أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس للرئاسة، بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.

كما وجه الدكتور عصام خليل، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده الرامية لخدمة الوطن، والعمل وحفظ أمنه واستقراره.