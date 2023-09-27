أذربيجان تلقي القبض على الرئيس السابق لحكومة ناجورنو-كاراباخ

ألقت أذربيجان القبض على الرئيس السابق لحكومة ناجورنو-كاراباخ، روبين فاردانيان، على الحدود مع أرمينيا، وفقا لتقارير رسمية.

وذكرت وكالة أذرتاج الرسمية أنه تم نقل فاردانيان، والذي يشغل رسميا منصب وزير الدولة في جمهورية آرتساخ(ناجورنو-كاراباخ) غير المعترف بها، إلى العاصمة باكو، حيث ستقرر السلطات المزيد من الإجراءات التي ستتخذ بحقه، حسبما أعلن حرس الحدود الأذري اليوم الأربعاء.

وسيطرت أذربيجان على الإقليم المتنازع عليه منذ فترة طويلة الأسبوع الماضي بعد قتال قصير.

ويقع الإقليم بالكامل داخل الأراضي الأذرية ولكن أغلبية سكانه من الأرمن. وفر عشرات الآلاف من الأرمن من المنطقة منذ ذلك الحين.

وتنص لائحة اتهام حرس الحدود ضد فاردانيان بالدخول غير القانوني إلى أذربيجان.

ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك تهم أخرى ضد الرجل،55 عاما.

وأكدت زوجة فاردانيان، فيرونيكا زونابند، أنباء الاعتقال، وكتبت على قناة زوجها عبر تلجرام اليوم أن السلطات الأذرية اعتقلت زوجها أثناء محاولته مغادرة ناجورنو-كاراباخ إلى أرمينيا.

وانتقل فاردانيان، الذي أصبح مليارديرا في روسيا، إلى ناجورنو-كاراباخ الخريف الماضي وتولى منصب رئيس الحكومة هناك بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023.