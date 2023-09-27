سيد عبد الحفيظ: كولر يسير على طريق العظماء في الأهلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر مدير فني كبير ويملك إمكانيات فنية رائعة، ويسير في طريق عظماء التدريب بالفريق الأحمر.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت رحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق الأحمر، وتم تعيين خالد بيبو بدلًا منه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «كولر مدير فني كبير ويسير في طريق عظماء التدريب في الأهلي، لكن أي مدير فني يسير على سياسات الأهلي مهما كان اسمه، ولو كان جوارديولا».

وأضاف: «الأهلي لم يكن يوما نادياً طبقياً، واختيار الكوادر فيه يخضع للكفاءة، وليس المكانة، والأهلي أخذ مواقف مع نجومه ومسئوليه لا يستطيع غيره أن يتخذها، وهذا هو الأساس الذي نجح به النادي، فالأهلي هو الأساس».

وتابع عبد الحفيظ: «لم أخرج من الأهلي، فأنا في الأهلي سواء في منصب أو بدون مناصب، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت أو مكان».

وأكمل: «أرى أن من مصلحة النادي عدم وجودي في منصب على علاقة بالكرة حالياً، لأنه سيمثل ضغط على الموجودين».

وأتم: «كلام المهندس عدلي القيعي بأن منصب مدير الكرة أقل من سيد عبد الحفيظ، كلام طيب ربما أراد به مجاملتي، ونيته حسنة تماماً».