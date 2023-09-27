قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة أنفقت 1.1 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين لدعم الأبطال المصريين في الألعاب الفردية من أجل استعدادات أولمبياد باريس، موضحا أن الوزارة تتكفل بحوالي 40 مليون للبعثات الاولميبية المتوجهة إلى الأولمبياد.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن الوزارة تبذل قصارى جهودها في سبيل دعم أبطال الألعاب الفردية، مشيرا إلى صعود وتأهل 41 بطلا للمنافسة في أولمبياد باريس يوليو 2024.



ونوه إلى استمرار التصفيات المؤهلة للبطولة حتى مايو من العام المقبل، موضحا أن الوزارة تستهدف حصد ما بين 8 إلى 10 ميداليات خلال الأولمبياد، مضيفا: «مصر ظروفها أحسن من بلدان كثير.. ونحن في مكانة كويسة جدا».



وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة إلى الحد من ظاهرة هروب المواهب المصرية إلى الخارج، قائلا: «استطعنا أن نقلل منها؛ لكن الظاهرة عمرها ما تنتهي، لكن الأساس فطنة أولادنا ووطنيتهم».



وتوجه بالتحية والشكر إلى أكاديمية ناصر العسكرية على دورها في دعم الأبطال المصريين من خلال برامجها الثقافية والوطنية التي تستهدف تعزيز روابط الولاء والانتماء، مضيفا: «لدينا الآن أجيال مختلفة كثيرة من الرياضيين المصريين بكل الرياضيات؛ مصدر فخر وفرح لنا».



ولفت إلى تجنيس منتخب كرة السلة لاعبين من جنسيات أخرى وأكثر من لاعب في ألعاب أخرى، قائلا: «لاعبون من جنسيات طلبوا ينضموا لنا وأصبحوا موجودين معانا بالمنتخبات».