أعربت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن انبهارها باحتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس السيسي على هامش زيارته لمحافظة الإسماعيلية والتي شهدت تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال.



وقالت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء: «أنا منبهرة رغم أن سنين عمري كلها قضيتها في التعليم، لكن أنا شاهدت في هذا اليوم ملخص لما حدث في مصر خلال 10 سنوات، كان المفروض يحصل من زمان».



وأبدت اندهاشها من حجم الإنجازات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي عاصرتها في تلك الفترة، متسائلة: «كل ده حصل في 10 سنين؟! في دولة كانت تحارب الإرهاب، ودولة خارجة من حكم الإخوان المسلمين، في دولة بها مشاكل اقتصادية بالبنية الأساسية، النهاردة حسينا بالتطور الرائع في 10 سنين».



وأضافت أن مرحلة التعليم الجامعية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة تمثلت في أعداد الجامعات الجديدة المتنوعة بين (الحكومية- الأهلية- الخاصة)، معقبة: «كل هذا قصة نجاح كبيرة جدا في قطاع التعليم، النهاردة كان يوم تاريخي رد على كل واحد بيحاول يقتل الأمل».



وأوضحت أن أعداد الطلاب في مصر يمثل عقبة وتحد أمام تطور منظومة التعليم، قائلة: «إحنا عندنا 30 مليون طالب في مصر.. أكبر من بلاد كاملة»، منوهة إلى إنفاق الدولة أكثر من 160 مليار جنيه على تطوير التعليم.



وتوقعت أن تشهد المرحلة المقبلة حصاد خطة تطوير التعليم على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى استمرار حاجة الدولة إلى إنشاء الجامعات على الرقم من وجود 92 جامعة خلال الفترة الحالية؛ بهدف استيعاب جميع أعداد الطلاب.