تحدث المنشد مصطفى عاطف، عن علاقته بالدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، لا سيما أنه دائم الظهور معه.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، عبر شاشة «النهار»، عُرضت اليوم الأربعاء، إن الأزهري شيخه وأستاذه، موضحا أنه رأى فيه نموذج إنسان عجيب، وفق تعبيره.

وأضاف أن تأثر بالأزهري في صدقه وصبره ومثابرته، متابعا: «إحنا بنسافر كتير مع بعض، ممكن أكون مرهق ومنهار لكن الشيخ بيكمل بدون كلل في الدعوة والقراءة والرسالة».

وأشار إلى أن الأزهري يحب الرياضة والفنون، كما يحب منه سماع قصيدتي «أنا لها»، و«اشفع لنا»، كاشفا أنه أنشد مسبقا من كلمات الأزهري.

ولفت عاطف، إلى أنه يتلقى نصائح باستمرار من الأزهري، بينها نصيحة أن يكون نبويا، بمعنى أن يتحلى بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أن يتعامل مع مجريات حياته بالتدرج.