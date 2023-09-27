السفير الفرنسي لدى النيجر يصل إلى باريس

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غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، بناء على طلب حكام البلاد الجدد بعد شهرين من الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ووصل بالفعل إلى باريس اليوم الأربعاء، حسبما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال جيش النيجر، إن إيتيه غادر البلاد في الصباح الباكر على متن طائرة خاصة.

وكان الحرس الرئاسي قد عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في انقلاب عسكري في نهاية يوليو الماضي.

وفي وقت لاحق، عين قائد وحدة النخبة الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه حاكما جديدا للنيجر وعلق النظام الدستوري.

كما علق المجلس العسكري الحاكم التعاون العسكري مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.