تونس تعلن ضبط 16 شخصا من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية جنوبي البلاد

أعلنت السلطات التونسية، اليوم، ضبط 16 من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.

وذكر بيان للإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، أن السلطات الأمنية نفذت حملات أمنية في محافظة صفاقس خلال الـ48 ساعة الأخيرة أسفرت عن ضبط 16 من منظمي ووسطاء عمليات التهريب.

وأضافت أنه تم كذلك حجز 19 مركبا حديديا تستعمل في عمليات الهجرة غير الشرعية، و5 وسائل معدة لنقل المجتازين لأماكن التجميع ومبالغ مالية من عملات مختلفة.

كما أفاد البيان بأن السلطات الأمنية في مدينة تالة بإقليم القصرين غربي البلاد احتجزت 4 أشخاص من جنسيات إفريقية إثر تعمدهم مساعدة مجموعة من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة ونقلهم إلى تونس العاصمة، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الحدود التونسية تشهد منذ سنوات تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي.