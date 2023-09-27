واشنطن تعلق برامج مساعدات للجابون بسبب الانقلاب

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة علقت مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية للجابون في أعقاب الانقلاب.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن تقيم التدخل غير الدستوري لأفراد من جيش البلاد.

وذكر بلينكن، في بيان: "هذا الإجراء المؤقت يتسق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليون آخرون، وسيستمر بينما نراجع الحقائق على الأرض في الجابون".

وتابع: "نواصل الأنشطة العملياتية للحكومة الأمريكية في الجابون بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية التي تدعم المواطنين الأمريكيين".

واستولى الجيش على السلطة في الجابون في أواخر أغسطس.

وأعلن ضباط على شاشة التلفزيون الحكومي حل مؤسسات الدولة، وإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة ألغيت بسبب التزوير.