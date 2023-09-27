وزير الثقافة الإيراني: طهران مستعدة لتطوير العلاقات مع الدوحة في كل المجالات

أكد وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، استعداد طهران لتطوير العلاقات مع الدوحة في كل المجالات، وخاصة في المجال الثقافي.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير اسماعيلي مع وزير الثقافة القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني على هامش الاجتماع الـ12 لوزراء الثقافة للدول الإسلامية في قطر، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا".



وأشار إسماعيلي إلى عمق العلاقات بين إيران وقطر، وحسن استضافة قطر الأحداث الدولية، من ضمنها استضافة كأس العالم 2022، واعتبر أن نجاح هذا الحدث هو نجاح للعالم الإسلامي.



وأضاف إسماعيلي أن إيران مستعدة لتطوير العلاقات مع قطر في كل المجالات، وخاصة في المجال الثقافي.



وفي هذا اللقاء أشار إسماعيلي إلى انعقاد النسخة الأولى لجائزة الأدب العالمي الفلسطيني والنسخة الثانية المقبلة وقال: هذه الجائزة فرصة لإظهار التقارب الثقافي للعالم الإسلامي دعما للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي اكد عليه وزير الثقافة القطري الذي أعلن استعداد بلاده للمشاركة في هذا الحدث العالمي.



ومن جانبه أعرب وزير الثقافة القطري عن سعادته بهذا اللقاء وأعلن استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثقافية مع إيران وقال: الدوحة مستعدة لاستضافة الأسبوع الثقافي الإيراني.



وأضاف الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني أن إيران دولة ذات ثقافة وتاريخ غنيين وكان لها تأثير مهم في الحضارة الإسلامية.