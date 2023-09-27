قالت علا البيطار مدير إدارة الإرشاد بمديرية الصحة في محافظة الإسكندرية، إن هناك 5 مستشفيات لتناول لقاح السعار مجانا وهم: "مستشفى رأس التين والجمهورية وأبو قير العام وبرج العرب والعجمي التخصصي".

وأكدت أن تناول اللقاح للحيوانات المنزلية من عمر 3 شهور إلى سنة، لافتة إلى أن المديرية تحرص على التوعية لأن إبادة الكلاب ممنوعة لعدم حدوث خلل في التوازن البيئي

وأضافت "البيطار"، خلال ندوة "المناعة أسلوب حياة"، اليوم الأربعاء، والتي نظمها مركز النيل للإعلام بمحافظة الإسكندرية، برئاسة أماني سريح بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة؛ تزامنا مع اليوم العالمي للسعار، أن تناول لقاح السعار ليس من عض الكلاب المسعورة ولكن العادية حتى ولو خربشة، مشيرة إلى أن الفيروس في لعاب الكلب إذا وصل الجهاز العصبي يعرض الإنسان للوفاة.

وأوضحت "البيطار"، أن حقن لقاح السعار على 5 مراحل اليوم الأول والثالث والسابع والثامن والعشرين، ويجب غسل مكان العض بالماء والصابون قبل الحقن، موضحة أن السعار مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي للكلاب، مؤكدة أن الرقم الساخن للتبليغ عن الكلاب المسعورة 19561.

وبدورها، أكدت صفاء توفيق مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يقدم عدة مبادرات حالية لتمكين المرأة المعيلة والتمكين الاجتماعي وتمكين السيدات من تنظيم المعارض وتسويق منتجاتهم.