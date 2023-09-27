اعتبر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم والبطاطس والملوخية رخيصة بالنسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أسعار بعض الخضراوات ترتفع خلال فواصل العروات.

وقال خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، إن سعر الملوخية 2 جنيه، والبطاطس 8 جنيهات، بينما يتراوح كيلو الطماطم ما بين 12 إلى 15 جنيهًا.

ونوه أن الخضروات بشكل عام سريعة التلف وبعضها لا يتم إنتاجه بصورة يومية، قائلًا إن الأمر يساهم في ارتفاع أسعارها، خاصة خارج مواسم الزراعة.

وناشد المواطنين تقليل الإنفاق خلال الأيام المقبلة، معقبًا: «عاوزين نربط الحزام الأيام دي شوية بدل ما نروح نكمم المعدة، هذه ليست دعوة لتقبل الفقر، لكن غلاء في العالم كله، والحاجات اللي الناس شايفها غالية في مصر مش غالية»، بحسب وصفه.

وتعهد بأن تنخفض أسعار الطماطم وتصل إلى أوضاعها الطبيعية في غضون ما يتراوح بين 15 إلى 20 يومًا، موضحًا أن الفلاحين لا علاقة لهم بالارتفاع المبالغ في أسعار المحاصيل.

وأشار إلى بيع الفلاح لكيلو البصل إلى التجار بسعر 6 جنيهات هذا العام، لافتًا إلى أن بيع التجار له بسعر 25 جنيهًا مبالغ فيه، حتى بعد مراعاة انخفاض الوزن بسبب جفاف المحصول والتعبئة والتخزين.

وذكر أن الفلاحين باعوا كيلو البصل العام الماضي للتجار بجنيه واحد، مرجعًا ارتفاع السعر هذا العام إلى عوامل عديدة، بينها: زيادة الصادرات، والحلقات الوسيطة، وقلة المساحة المنزرعة والمعروض.