اليابان: شركات المرافق الكبرى تعمل على تأمين ما يكفي من الوقود لتلبية الطلب في الشتاء

تعمل شركات المرافق اليابانية الكبرى على تأمين ما يكفي من الوقود؛ لتلبية مستويات الطلب التي تأتي على نفس مستوى الأعوام السابقة، بحسب ما ورد في وثائق صادرة عن اجتماع عُقد في وزارة التجارة اليابانية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن مخزونات الغاز الطبيعي المسال التي تحتفظ بها شركات الطاقة اليابانية، انخفضت بداية من يوم الأحد الماضي لتصل إلى 1.56 مليون طن، أي أقل من المتوسط خلال 5 أعوام.

وستتمكن شركات المرافق اليابانية بداية من هذا الشتاء، من استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الذي وفرته الحكومة في حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة احتياطي الكهرباء ، التي تشير إلى الفائض في إمدادات الكهرباء، 5.2% في منطقة طوكيو خلال شهر يناير المقبل، و5.7% في فبراير.

جدير بالذكر أن الحد الأدنى بنسبة 3% يعتبر ضروريا من أجل ضمان استقرار إمدادات الطاقة.