نقلت شبكة الجزيرة الإخبارية عن على لاريجاني مستشار المرشد الإيراني قوله إنالمقاومة تضم قادة وكوادر أقوياء وكل قائد يستشهد سيكون له بديل.

وأضاف أن إسرائيل تتجاوز خطوط ‎إيران الحمراء والوضع بات خطيرا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسئولين إيرانيين القول إن المرشد الإيراني علي خامنئي دعا لعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في منزله.

وكانت السفارة الإيرانية في بيروت إن الجريمة الإسرائيلية المدانة بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة.

وشددت السفارة في بيان أوردته شبكة الجزيرة الإخبارية، على أن "النظام الإسرائيلي يرتكب مجزرة دموية مُطلقا تبريرات زائفة لتغطية جريمته".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن نتنياهو قرر تقديم موعد عودته من نيويورك وسيغادر الليلة، وذلك بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئولين إسرائيليين (لم تسمهم) إنه بالتوازي مع الاستعداد لرد من حزب الله هناك مخاوف من تنفيذ إيران هجمات على إسرائيل.

وفيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أصيب في الغارة واحتمالات نجاته معدومة، وفق وصفها، قال مصدر مقرب من جماعة "حزب الله" لوكالة "رويترز"، إن نصر الله، على قيد الحياة.